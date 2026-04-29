"Gasp va di fretta: palla ai Friedkin per il ds e il budget". L'apertura del CorSera (Roma)

In casa Roma è già tempo di rifondazione, anche se la stagione è in corso e lascia ancora degli obiettivi raggiungibili. Dopo l'addio di Claudio Ranieri e la decisione del club giallorosso di puntare sul tecnico Gian Piero Gasperini, è questo il titolo che compare oggi sul taglio alto della prima pagina dell'edizione romana del Corriere della Sera: "Gasp va di fretta: palla ai Friedkin per il ds e il budget".

"Cosa ha fatto la differenza? Sicuramente la solidità difensiva, poi la qualità di Malen che migliora la qualità del gioco. Ritrovare Soule è stato importante e Pisilli ha dimostrato di essere importante - aveva detto l'allenatore romanista in conferenza stampa dopo l'importante successo di Bologna -. Malen? Non mi aspettavo questi numeri, ma sicuramente non c'era nessun dubbio da parte mia sul fatto che fosse un giocatore ideale. Quando i giocatori li vedi dal vivo è sicuramente meglio che da un video e lui vedendolo in amichevole questa estate mi ha fatto subito pensare che fosse perfetto per noi. El Aynaoui? Ha pagato a livello fisico ed emotivo la Coppa d'Africa, ma è un ragazzo sano ed ha sempre lavorato con tranquillità. Sono contento per lui che ha fatto una grande partita. Speriamo di recuperare Kone. Le squalifiche fanno parte del campionato e specie nella fase finale può capitare".