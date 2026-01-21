Serata amara di Champions, La Repubblica titola: "Inter ko. Pari Napoli, ora rischia"

Così non va per le italiane in Europa. "Inter ko con l'Arsenal. Pari Napoli, ora rischia", il punto fatto da La Repubblica in prima pagina, in taglio alto, stamane: i nerazzurri, attualmente capolista in Serie A, si ritrovano a fare i conti con un gap evidente invece con i diretti colleghi di Premier League perché la banda di Arteta ha firmato il 3-1 a San Siro e si è confermata prima forza di Champions League attuale nella classifica unica. Mentre i ragazzi di Chivu ora sono fuori dalla top-8 e dovranno guadagnarsi l'accesso diretto a Dortmund.

Quanto invece alla ciurma di Conte, butta all'aria quasi tutto in Danimarca: da 1-0 e in superiorità numerica, McTominay e compagni si sono lasciati rimontare dal Copenaghen per 1-1 grazie alla rete di Larsson. A seguito di un rigore fallito.