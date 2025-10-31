Spalletti striglia la Juventus, Tuttosport in apertura: "Ragazzi, dipende da voi"
"Ragazzi, dipende da voi": parole di Luciano Spalletti, scelte da Tuttosport per farci il titolo principale della prima pagina di oggi. Primo giorno alla Juve per il tecnico toscano: alla squadra si presenta così. La risposta a Perin, entrando alla Continassa, riassume i propositi dell'ex ct: niente stravolgimenti, grande senso di responsabilità verso il club.
Si parla anche dell'altra metà della città, con il seguente titolo riportato in taglio basso: "Baroni, svolta Toro in quattro mosse". Nuovo assetto, lavoro sulla testa dei giocatori e sui calci piazzati, rilancio di chi sembrava ai margini: e non è finita qui. Sollievo Ngonge.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
