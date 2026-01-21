Tra Inter e Atalanta, QS in prima pagina: "Troppo Arsenal e rischio playoff. La Dea sogna"

Non è finita bene per l'Inter ieri sera a San Siro, finita al tappeto 3-1 per mano dell'Arsenal di Mikel Arteta. "Terzo ko di fila e rischio playoff", il titolo proposto dal Quotidiano Sportivo in taglio alto e in prima pagina stamane. Non solo i nerazzurri di Milano, occhi anche alla banda di Palladino in quel di Bergamo che ospiterà l'Athletic Bilbao, "Una notte da Dea per blindare subito gli ottavi" secondo il quotidiano. Intanto gli orobici ritrovano Lookman tra i convocati, al termine della Coppa d'Africa disputata con la Nigeria e la finalina da terzo posto conquistata.

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato così alla vigilia del match di Champions: "Si riparte dallo spirito di questi due mesi. La Champions ti da una grande carica agonistica, ma dovrebbe riguardare anche il campionato. Domani abbiamo anche una grande opportunità per fare bene. Dopo il Chelsea abbiamo fatto 6 vittorie e ciò dimostra che la squadra sta crescendo partita dopo partita".

E ha aggiunto: "Il format nuovo è assai avvincente. Tuttavia non dobbiamo fare calcoli, bensì ragionare partita dopo partita dove possiamo fare qualcosa di unico. Vogliamo fare la storia dell'Atalanta. Affrontiamo una squadra preparata e molto forte: può avere delle assenze o risultati negativi nell'ultimo periodo, ma in Champions i valori possono essere ribaltati. L'Atalanta dovrà fare una grande prestazione e lì i dettagli faranno la differenza".