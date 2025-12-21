Tre indizi che fanno una prova per il Corriere della Sera che titola: "La Juve è tornata"

L’edizione di oggi del Corriere della Sera apre sulle partite di Serie A andate in scena ieri, dedicando ampio spazio in prima pagina al successo della Juventus sulla Roma nel posticipo del sabato sera, concluso sul 2-1.

A firmare la vittoria bianconera sono stati Conceição e Openda, gol che consentono alla squadra di Spalletti di centrare il terzo successo consecutivo e di portarsi a una sola lunghezza dal quarto posto, attualmente occupato dalla formazione guidata da Gian Piero Gasperini, alle prese con la terza sconfitta nelle ultime quattro gare di campionato.

Nel programma di ieri anche il confronto tra Lazio e Cremonese, terminato senza reti e con poche occasioni degne di nota da entrambe le parti. Oggi il calendario prosegue con Cagliari e Pisa protagoniste del lunch match, seguite alle 15:00 da Sassuolo-Torino. Alle 18:00 riflettori puntati sulla delicata sfida salvezza tra Fiorentina e Udinese al Franchi, mentre a chiudere la sesta giornata, in attesa dei recuperi, sarà questa sera alle 20:45 Genoa-Atalanta.