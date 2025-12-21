"Voglio vincere", La Repubblica (ed. Bologna): "Carica Orsolini, Bernardeschi ko"
Il Bologna è pronto a tornare in campo. Domani sera, calcio d'inizio alle 20 ora italiana, la squadra di Vincenzo Italiano si giocherà la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Un'occasione per mettere un altro trofeo in bacheca per i felsinei che possono sognare ancora. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione bolognese de La Repubblica: "'Voglio vincere'. Carica Orsolini, Bernardeschi ko".
Italiano si gioca la Supercoppa contro Conte: "Tra i migliori al mondo, fonte d'ispirazione per tanti"
