Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il saluto di Bernardo Silva al City: "Mi avete dato di più di quanto potessi sperare"

Il saluto di Bernardo Silva al City: "Mi avete dato di più di quanto potessi sperare"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 14:27Calcio estero
Michele Pavese

Dopo nove stagioni straordinarie, Bernardo Silva ha annunciato ufficialmente che lascerà il Manchester City al termine dell’annata. Una decisione che segna la fine di uno dei cicli più vincenti della storia recente del club inglese. Arrivato nel 2017, il fantasista portoghese ha collezionato oltre 450 presenze, diventando uno dei simboli dell’era targata Pep Guardiola. Il suo palmarès parla da solo: 19 trofei, tra cui sei Premier League e una Champions League, oltre a un contributo costante fatto di qualità, sacrificio e intelligenza tattica.

L’annuncio è arrivato attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, in cui Bernardo ha voluto salutare tifosi, club e compagni: "Quando sono arrivato nove anni fa inseguivo il sogno di un bambino: avere successo nella vita e raggiungere grandi traguardi. Questa città e questo club mi hanno dato molto di più, molto più di quanto avessi mai sperato. Quello che abbiamo vinto e costruito insieme è un’eredità che porterò sempre nel cuore. Il quadruple in Inghilterra, il Treble, i quattro titoli consecutivi e molto altro… non è andata poi così male".

Nel suo messaggio, il portoghese ha voluto sottolineare anche il legame personale con Manchester: "Tra pochi mesi sarà il momento di dire addio alla città dove non solo abbiamo vinto tanto come squadra, ma dove ho anche iniziato la mia vita familiare. Dal profondo del cuore, Ines e Carlota, grazie!" Un pensiero speciale è stato riservato anche ai tifosi: "Il vostro supporto incondizionato è qualcosa che non dimenticherò mai. Il mio obiettivo è sempre stato giocare con passione, per rendervi orgogliosi. Spero di esserci riuscito ogni volta che sono sceso in campo. Sono arrivato come giocatore del City, me ne vado come uno di voi, un tifoso del City per tutta la vita".

Infine, il saluto al club e allo spogliatoio: "Al club, a Pep, allo staff e a tutti i miei compagni: grazie per questi anni e per avermi fatto sentire parte di una famiglia. Godiamoci queste ultime settimane e lottiamo insieme per ciò che resta da conquistare in questa stagione". Prima dell’addio definitivo, però, resta ancora un obiettivo: chiudere nel migliore dei modi, con altri trofei, una storia che lo ha consacrato tra i più grandi della storia recente del Manchester City.

Articoli correlati
19 trofei e 153 gol+assist in 9 anni: Bernardo Silva via è la fine di un'era al Manchester... 19 trofei e 153 gol+assist in 9 anni: Bernardo Silva via è la fine di un'era al Manchester City
E ora, Bernardo? Dopo 9 anni è tempo di cambiare: anche l'Italia chiama il portoghese... E ora, Bernardo? Dopo 9 anni è tempo di cambiare: anche l'Italia chiama il portoghese
Era nell'aria, ora è ufficiale: Bernardo Silva lascerà il Manchester City a fine... Era nell'aria, ora è ufficiale: Bernardo Silva lascerà il Manchester City a fine stagione
Altre notizie Calcio estero
Gordon apre all'addio al Newcastle a fine stagione: due big su di lui, ma il prezzo... Gordon apre all'addio al Newcastle a fine stagione: due big su di lui, ma il prezzo è altissimo
Il saluto di Bernardo Silva al City: "Mi avete dato di più di quanto potessi sperare"... Il saluto di Bernardo Silva al City: "Mi avete dato di più di quanto potessi sperare"
Era nell'aria, ora è ufficiale: Bernardo Silva lascerà il Manchester City a fine... UfficialeEra nell'aria, ora è ufficiale: Bernardo Silva lascerà il Manchester City a fine stagione
Flop Liverpool, Sturridge: "Incide ancora la morte di Diogo Jota". E i tifosi si... Flop Liverpool, Sturridge: "Incide ancora la morte di Diogo Jota". E i tifosi si arrabbiano
"Volevi rendere il match più interessante?", siparietto Schmeichel-Neuer dopo Bayern-Real... "Volevi rendere il match più interessante?", siparietto Schmeichel-Neuer dopo Bayern-Real
Ecuador, arbitro assassinato in campo durante una partita amatoriale: ricercati i... Ecuador, arbitro assassinato in campo durante una partita amatoriale: ricercati i killer
"Vomito e dolori allo stomaco", ma CR7 trascina ancora l'Al Nassr: titolo sempre... "Vomito e dolori allo stomaco", ma CR7 trascina ancora l'Al Nassr: titolo sempre più vicino
Chi andrà in finale di Champions? Bayern e Arsenal favoriti secondo le proiezioni... Chi andrà in finale di Champions? Bayern e Arsenal favoriti secondo le proiezioni Opta
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Venti squadre e venti notizie: il punto completo sul valzer delle panchine. C'è chi ha le idee chiarissime e chi brancola nel buio. E pure chi aspetta le decisioni di tecnici 'complicati'...
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Simonelli: "Lunedì presenteremo a Malagò il nostro programma. La Serie A a 18 squadre..."
Immagine top news n.1 Abodi: “Se pensiamo che non siamo andati ai Mondiali per i rigori abbiamo sbagliato tutto”
Immagine top news n.2 Malagò: "Allegri ct della Nazionale? Qualsiasi cosa dicessi sarebbe strumentalizzata"
Immagine top news n.3 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Roma, Gasperini ha incassato la fiducia dei Friedkin ma non basta: o lui o Ranieri
Immagine top news n.5 Buffon sull'eliminazione dell'Italia: "Sia l'opportunità per crescere, senza scorciatoie"
Immagine top news n.6 L'Atalanta ha già tracciato la via del futuro del progetto: avanti con Palladino
Immagine top news n.7 Fiorentina-Crystal Palace, le probabili formazioni: Kean ancora out, gioca Piccoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Si parla troppo poco del Parma. Che ha già le idee chiare sul futuro
Immagine news podcast n.3 "La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Preparatevi per un clamoroso valzer degli allenatori nella prossima Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Righetti: "Roma, caso Ranieri-Gasp? Dipenderà molto dalla forza della società"
Immagine news Altre Notizie n.2 Calciomercato Inter, quali operazioni vanno fatte nel mercato estivo?
Immagine news Altre Notizie n.3 Gianluca Di Marzio: "Roma, è un rebus. FIGC, spero entri un ex calciatore come..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lutto nel calcio: è morto l'ex portiere Alex Manninger. Incidente stradale, travolto da un treno
Immagine news Serie A n.2 19 trofei e 153 gol+assist in 9 anni: Bernardo Silva via è la fine di un'era al Manchester City
Immagine news Serie A n.3 Italia senza Mondiali, Ilaria D'Amico: "Buffon? Non si consola mai. Delusione indimenticabile"
Immagine news Serie A n.4 Allegri-Furlani, storie tese. E il Milan potrebbe cambiare anche DS: occhi su D'Amico
Immagine news Serie A n.5 E ora, Bernardo? Dopo 9 anni è tempo di cambiare: anche l'Italia chiama il portoghese
Immagine news Serie A n.6 Kim in orbita Juventus. L'ex tecnico: "Con Spalletti diventerebbe il leader della difesa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Corsi: "Avanti con le trattative per il nuovo socio. Ora però conta altro"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, gli amministratori e il sindaco Vicinanza scrivono alla proprietà americana
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, tra campo e caos societario. Tifosi e politica uniti: "Pretendiamo rispetto"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, l'appello del sindaco: “Tutti allo stadio. Gli americani ci hanno abbandonato”
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Ceccaroni: “Siamo da Serie A, ora dimostriamolo. Nessun rimpianto, giochiamoci tutto”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Siracusa, scongiurato (per ora) il fallimento. Adesso caccia a nuovi acquirenti
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, nuova festa per la B a casa Baggio: "Buona fortuna ragazzi"
Immagine news Serie C n.3 Ferrero torna a parlare di Ternana: "I Rizzo devono salvarla. Il calcio è sacro"
Immagine news Serie C n.4 Oltre all'Union può tornare in campo il Brescia di Cellino. Obiettivo Terza Categoria
Immagine news Serie C n.5 La lotta alla salvezza nel Girone A: 180' di fuoco per Pergolettese, Virtus Verona e Pro Patria
Immagine news Serie C n.6 Arezzo, in Abruzzo il primo match point dell'anno. Ma vincere contro il Pineto non basterà
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Dragoni: “Siamo inarrestabili. E possiamo vincere”. Poi il sogno Barça
Immagine news Calcio femminile n.2 Cento presenze per Giugliano e 1° gol per Lenzini. Le due celebrate a Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.3 Un'altra nazionale conquista la qualificazione per Brasile 2027: è la Nuova Zelanda
Immagine news Calcio femminile n.4 Qualificazioni Mondiale 2027, tutti i risultati della 3ª giornata. Cadono Francia e Spagna
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Greggi e Oliviero in coro: "Adesso ripetiamoci contro la Danimarca"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Giugliano e la 100ª in azzurro: "Spero ce ne siano tante altre"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?