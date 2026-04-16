Il saluto di Bernardo Silva al City: "Mi avete dato di più di quanto potessi sperare"

Dopo nove stagioni straordinarie, Bernardo Silva ha annunciato ufficialmente che lascerà il Manchester City al termine dell’annata. Una decisione che segna la fine di uno dei cicli più vincenti della storia recente del club inglese. Arrivato nel 2017, il fantasista portoghese ha collezionato oltre 450 presenze, diventando uno dei simboli dell’era targata Pep Guardiola. Il suo palmarès parla da solo: 19 trofei, tra cui sei Premier League e una Champions League, oltre a un contributo costante fatto di qualità, sacrificio e intelligenza tattica.

L’annuncio è arrivato attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, in cui Bernardo ha voluto salutare tifosi, club e compagni: "Quando sono arrivato nove anni fa inseguivo il sogno di un bambino: avere successo nella vita e raggiungere grandi traguardi. Questa città e questo club mi hanno dato molto di più, molto più di quanto avessi mai sperato. Quello che abbiamo vinto e costruito insieme è un’eredità che porterò sempre nel cuore. Il quadruple in Inghilterra, il Treble, i quattro titoli consecutivi e molto altro… non è andata poi così male".

Nel suo messaggio, il portoghese ha voluto sottolineare anche il legame personale con Manchester: "Tra pochi mesi sarà il momento di dire addio alla città dove non solo abbiamo vinto tanto come squadra, ma dove ho anche iniziato la mia vita familiare. Dal profondo del cuore, Ines e Carlota, grazie!" Un pensiero speciale è stato riservato anche ai tifosi: "Il vostro supporto incondizionato è qualcosa che non dimenticherò mai. Il mio obiettivo è sempre stato giocare con passione, per rendervi orgogliosi. Spero di esserci riuscito ogni volta che sono sceso in campo. Sono arrivato come giocatore del City, me ne vado come uno di voi, un tifoso del City per tutta la vita".

Infine, il saluto al club e allo spogliatoio: "Al club, a Pep, allo staff e a tutti i miei compagni: grazie per questi anni e per avermi fatto sentire parte di una famiglia. Godiamoci queste ultime settimane e lottiamo insieme per ciò che resta da conquistare in questa stagione". Prima dell’addio definitivo, però, resta ancora un obiettivo: chiudere nel migliore dei modi, con altri trofei, una storia che lo ha consacrato tra i più grandi della storia recente del Manchester City.