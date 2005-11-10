Alle 21 la partita con lo Shakhtar, l'Inter ancora al Meazza non c'è: nerazzurri in ritardo

C'è ancora attesa per l'arrivo dell'Inter allo stadio Meazza, dove alle ore 21:00 andrà in scena la sfida contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, valida per la 3^ giornata della Fase Campionato di Champions League.

Come raccontato da Prime Video, infatti, il club nerazzurro è in ritardo di 10-15 minuti rispetto alla tabella di marcia per via del traffico e della pioggia e non è ancora giunto all'impianto di Milano, dove invece è regolarmente presente lo Shakhtar di Arda Turan.