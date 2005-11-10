Il Como abbassa il ritmo, Zirkzee ne approfitta: 1-4 dello United, il gol della bandiera
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 20:37Serie A
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21.10.2026 20:37Serie A
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Al primo dei quattro minuti di recupero concessi, sussulto del Manchester United con Joshua Zirkzee. Una palla vagante a ridosso dell'area si è trasformata in occasione esatta per l'1-4 contro il Como, per il gol della bandiera dopo una serata da dimenticare.
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