Niente riduzione di squalifica per De Marco: il centrocampista del Potenza sconterà tre turni
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Claudia Marrone
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Oggi alle 17:33Serie C
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21.10.2026 17:33Serie C
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© foto di Salvatore Colucci/TuttoPotenza.com
Brutte notizie quelle che arrivano dalla Corte Sportiva d'Appello al Potenza, perché l'organo federale ha respinto il reclamo presentato in merito alla squalifica di tre turni inflitta lo scorso 6 ottobre al centrocampista Antonino De Marco, reo di aver colpito con una testata al volto un avversario a gioco fermo al 30' del secondo tempo del match contro il Picerno, giocato in data 4 ottobre.
Il ricorso, presentato dal giocatore il 12 ottobre, puntava a ottenere una riduzione della sanzione, ma la Corte ha rigettato l'istanza, lasciando quindi invariato il provvedimento disciplinare (CLICCA QUI per il consultare il dispositivo integrale).
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