Il Monopoli torna a casa: la gara contro l'Audace Cerignola si giocherà al 'Veneziani'
Claudia Marrone
Dopo qualche gara in "esilio", torna a casa il Monopoli. Attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo, infatti, il club ha reso noto che "La Lega Pro ha preso atto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella riunione del 21 ottobre 2026, ha esaminato l’istanza presentata dalla società S.S. Monopoli 1966 per l’utilizzo dello Stadio "Vito Simone Veneziani" di Monopoli, in luogo dello Stadio “San Nicola” di Bari, autorizzato in deroga in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2026/2027.
La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, esaminata la documentazione prodotta, ha deliberato di accogliere l’istanza presentata dalla società S.S. Monopoli 1966 ai fini dell’utilizzo dello Stadio "Vito Simone Veneziani" di Monopoli per la disputa delle competizioni nazionali della stagione sportiva 2026/2027.
Si rende noto, conseguentemente, che la gara Monopoli-Audace Cerignola, in programma domenica 25 ottobre 2026, si disputerà presso lo Stadio "Vito Simone Veneziani" di Monopoli, con inizio alle ore 12.30".