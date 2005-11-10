Inter, Bonny: "Non importa se parto titolare oppure no. Siamo l'Inter..."

Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, ha parlato prima della partita contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League ai microfoni di Prime Video: "Se quel bimbo vedesse la strada fatta sarebbe fiero. A casa mia non si parla tanto di calcio, mia madre non è esperta ma è la mia tifosa numero uno. Sono felice del reparto offensivo, non importa se parto oppure no. Chivu ha avuto un impatto enorme su di me all'Inter, è un umano, gli si può dire le cose in faccia. Aiuta la squadra. Thuram è un giocatore stra forte dell'Inter. Siamo l'Inter e avremmo tutto il rispetto per lo Shakhtar e faremo di tutto per portarla a casa. Devo migliorare su tutti i punti deboli".