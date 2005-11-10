Inter, Bonny: "Non importa se parto titolare oppure no. Siamo l'Inter..."
autore
Pietro Celeste
Pietro Celeste
Oggi alle 20:33Serie A
autore Pietro Celeste
21.10.2026 20:33Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, ha parlato prima della partita contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League ai microfoni di Prime Video: "Se quel bimbo vedesse la strada fatta sarebbe fiero. A casa mia non si parla tanto di calcio, mia madre non è esperta ma è la mia tifosa numero uno. Sono felice del reparto offensivo, non importa se parto oppure no. Chivu ha avuto un impatto enorme su di me all'Inter, è un umano, gli si può dire le cose in faccia. Aiuta la squadra. Thuram è un giocatore stra forte dell'Inter. Siamo l'Inter e avremmo tutto il rispetto per lo Shakhtar e faremo di tutto per portarla a casa. Devo migliorare su tutti i punti deboli".
Articoli correlati
Toni: "Secondo me Chivu ha scelto Bonny titolare e non Pio Esposito per un motivo preciso"
Inter, la ricetta di Zielinski per lo Shakhtar: "Dobbiamo pareggiare la loro intensità"
Champions League, la classifica aggiornata: Como devastante, adesso è dietro il Barça
Julio Cesar: "Martinez fortissimo, ma Sommer aveva maggior facilità con i piedi"
Altre notizie Serie A
Oggi
21:19 Serie ALive TMW
Live TMWManchester United mai sceso in campo a Como, in arrivo Carrick in conferenza
21:18 Serie A
Manchester United, Bruno Fernandes: "Momento difficile per noi, non riusciamo ad uscirne"
21:15 Serie ALive TMW
Live TMWComo divino in Champions, a breve il commento di Fabregas in conferenza stampa
21:14 Serie A
Como da favola, entusiasta lo studio di Sky Sport che commenta a caldo il 4-1 di Champions
21:07 Serie A
Como, Nico Paz: "Una delle notti più belle della mia carriera, non la dimenticherò mai"
06:02 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi