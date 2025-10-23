TMW Saputo ringrazia i tifosi del Bologna sotto il settore ospiti. E loro gli dedicano un coro

Il Bologna ha vinto la sua prima partita in Europa League questa sera. La squadra rossoblù si è imposta con il punteggio di 2-1 contro l'FCSB in Romania, grazie ai gol di Odgaard e Dallinga. La squadra di Italiano, assente a causa di una polmonite, ha dominato per lunghi tratti del match, non riuscendo però a chiudere la gara e soffrendo dunque fino alla fine.

Secondo quanto raccolto da TMW, il presidente dei rossoblù Joey Saputo si è recato a fine partita sotto il settore ospiti per ringraziare i tifosi presenti, che non hanno fatto mancare il loro sostegno alla squadra. La risposta da parte dei sostenitori è stata un coro al suo indirizzo, a testimonianza del clima di serenità che si respira in questo momento a Bologna.

L'unica pecca, oltre all gol subito, arrivato dopo un errore individuale da parte di Vitik in chiusura, è stata quella segnare il terzo gol, che avrebbe scritto la parola fine sull'incontro. Orsolini ha cercato in tutti i modi di trovare l'80° centro con questa maglia, ma ha dovuto rimandare la festa. Adesso gli emiliani occupano comunque momentaneamente il 17° posto della graduatoria con 4 punti, frutto di un ko, un pari e una vittoria.