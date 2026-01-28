50 nomi in cerca di squadra: Sterling e non solo. Gli svincolati da tenere d'occhio
Non è aperto solo il mercato fra i club, ma vi è ancora attivo quello degli svincolati. L'ultimo nome che si aggiunge in lista è quello di Raheem Sterling, che risolto il suo contratto con il Chelsea. L'inglese è a questo punto il nome più prestigioso fra i giocatori in cerca di squadra. Di seguito una selezione di 50 nomi.
PORTIERI
Andrea Consigli (38 anni, Italia)
Vicente Guaita (39 anni, Spagna)
Vito Mannone (37, Italia)
Luigi Sepe (34, Italia)
Salvatore Sirigu (39, Italia)
DIFENSORI
Daniel Amartey (31, Ghana)
Jordan Amavi (31, Francia)
Serge Aurier (33, Costa d'Avorio)
Juan Bernat (32, Spagna)
Michele Camporese (33, Italia)
Jason Denayer (30, Belgio)
Mattia De Sciglio (33, Italia)
Ismaily (36, Brasile)
Rick Karsdorp (30, Olanda)
Mauricio Lemos (30, Uruguay)
Philipp Max (32, Germania)
Angelo Ogbonna (37, Italia)
Junior Sambia (29, Francia)
Renzo Saravia (32, Argentina)
Kurt Zouma (31, Francia)
CENTROCAMPISTI
Dele Alli (29, Inghilterra)
Tiemoué Bakayoko (31, Francia)
Giacomo Bonaventura (36, Italia)
Fernando (33, Brasile)
Darko Lazovic (35, Serbia)
Jesse Lingard (33, Inghilterra)
José Mauri (29, Italia)
Fredrik Midtsjø (32, Norvegia)
Alex Oxlade-Chamberlain (32, Inghilterra)
Aaron Ramsey (35, Galles)
Marko Rog (30, Croazia)
James Rodriguez (34, Colombia)
Roberto Soriano (34, Italia)
Nicolae Stanciu (32, Romania)
Valerio Verre (32, Italia)
ATTACCANTI
Paco Alcacer (32, Spagna)
Michail Antonio (35, Giamaica)
Jaime Baez (30, Uruguay)
Assan Ceesay (31, Gambia)
Mattia Destro (34, Italia)
Gerard Deulofeu (31, Spagna)
Javairo Dilrosun (27, Olanda)
Manolo Gabbiadini (34, Italia)
Ryan Kent (29, Inghilterra)
Peter Olayinka (30, Nigeria)
Divock Origi (30, Belgio)
George Puscas (29, Romania)
Robin Quaison (32, Svezia)
Raheem Sterling (31, Inghilterra)
Giacomo Vrioni (27, Albania)