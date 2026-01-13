6 partite nei prossimi 20 giorni per l'Inter: l'infortunio di Calhanoglu complica l'addio di Frattesi

È ormai evidente a tutti come Davide Frattesi non sia una prima scelta per Cristian Chivu. L'Inter quest'anno ha utilizzato davvero poco il centrocampista, sia per problemi fisici, sia per scelta tecnica. Così il classe '99 è finito sul mercato, con il club nerazzurro che ha chiesto 35 milioni di euro per liberarlo. Su di lui, oltre alla Juventus, c'è il Galatasaray, ma l'infortunio di Hakan Calhanoglu potrebbe complicare ancora di più i piani dei possibili acquirenti.

Il risentimento muscolare al soleo sinistro terrà il regista ai box per circa 20 giorni, motivo per cui è difficile che la società decida di privarsi ora del 26enne. Uno tra Zielinski o Barella senza l'ex Milan scalerà davanti alla difesa e Chivu, oltre a loro due, avrà a disposizione Frattesi, Sucic, Mkhitaryan e Diouf. In sostanza sono in 6 per 3 posti e, visti i tanti impegni, è preventivabile che ci sia bisogno di tutti.

Frattesi ha espresso più volte il desiderio di giocare di più, soprattutto nella stagione che porta al Mondiale. A marzo si giocheranno i playoff e in estate ci sarà la manifestazione iridata tra Stati Uniti, Messico e Canada che lui vuole assolutamente giocare da protagonista con la maglia dell'Italia.