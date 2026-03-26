68 anni fa la grande delusione di Belfast. La vendetta è un piatto servito (molto) freddo

Per la serie "La vendetta è un piatto che va servito freddo". L'Italia ha atteso 24.907 giorni per restituire la delusione per il mancato passaggio ai Mondiali. Il 2-0 firmato Tonali e Kean in qualche modo risponde a quanto avvenuto il 15 gennaio 1958, quando a Belfast l'Irlanda del Nord ci estromise per la prima volta dai Mondiali vincendo la partita decisiva per 2-1. La differenza, rispetto a 68 anni fa, è che gli azzurri, prima di festeggiare davvero, dovranno giocare ancora una partita.