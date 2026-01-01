7 partite in calendario durante il mercato per il Torino. Due sfide di fila contro la Roma

Il Torino non ha riposato nel weekend in cui si è giocata la Supercoppa, ma avrà comunque una partita in più rispetto alle rivali per le posizioni per cui lotta a gennaio perché giocherà anche in Coppa Italia. Dopo gli impegni contro Hellas, Udinese e Atalanta infatti, i granata andranno a Roma per provare a guadagnarsi i quarti.

Dopo 5 giorni saranno invece i giallorossi a far visita alla squadra di Marco Baroni, che chiuderà il periodo in cui è aperto il mercato sfidando il Como al Sinigaglia e il Lecce in casa. Tutto sommato poteva andare meglio ai piemontesi, che non avranno sicuramente un calendario semplice e dovranno sudarsi ogni punto fino all'ultimo secondo.

Il calendario durante il mercato

4 gennaio ore 18 - Hellas Verona vs Torino (18^ giornata Serie A)

7 gennaio ore 20.45 - Torino vs Udinese (19^ giornata di Serie A)

10 gennaio ore 20.45 - Atalanta vs Torino (20^ giornata di Serie A)

13 gennaio ore 21 - Roma vs Torino (Ottavi di finale di Coppa Italia)

18 gennaio ore 18 - Torino vs Roma (21^ giornata di Serie A)

24 gennaio ore 15 - Como vs Torino (22^ giornata di Serie A)

Data e ora da definire - Torino vs Lecce (23^ giornata di Serie A)