"Il bonus Vlahovic". Tuttosport apre con il ritorno di Vlahovic e il tema rinnovo
La Juventus ritrova Dusan Vlahovic per il finale di stagione e Tuttosport decide di aprire la sua prima pagina odierna proprio con il titolo dedicato al centravanti serbo: "Juve, il bonus Vlahovic - si legge -. A Udine torna DV9: servono i suoi gol per la rimonta Champions e il nuovo contratto..." anticipa il quotidiano, con chiaro riferimento al tema rinnovo.
La guerra scoppiata nell'ultima settimana in Medio Oriente spinge invece l'Iran a rinunciare al Mondiale negli Stati Uniti. Uno scenario che potrebbe riguardare anche l'Italia, come spiega il giornale torinese nel suo taglio alto: "La guerra ferisce il Mondiale. Forfait Iran: ci ripescano? Le conseguenze del conflitto e l'imbarazzo della FIFA.
Spazio poi anche alla Champions League con lo spettacolare match d'andata degli ottavi vinto dal Real Madrid contro il Manchester City e la manita del PSG al Chelsea ("Valverde, magie Real. Psg, che spettacolo!") ma anche al derby di Europa League tra Bologna e Roma ("Bologna e Roma per sentirci in Europa"). Nel taglio basso anche un box sul Torino ("D'Aversa sfida la B e... Juric").
