Milan senza energie col derby alle porte. Mbangula fa impazzire i rossoneri e il Bologna vola

Samuel Mbangula è l'eroe della serata di San Siro. Il belga, schierato per la prima volta titolare da Raffaele Palladino, spazza via il Milan segnando una tripletta e consegna al Bologna uno storico successo a San Siro che mancava da gennaio 2016. Il Milan conosce così la prima sconfitta in campionato, col solito inspiegabile blackout che compromette una partita che si era messa bene. Alla fine è un clamoroso 2-4.

Milan, difesa horror e Ramos è un caso

Poco da salvare tra i rossoneri, con Amorim che non riesce a trovare una soluzione quando la squadra cala di ritmo. Alphadjo Cisse è una nota lieta, segna altri due gol e si esalta alle spalle della punta centrale. Bene anche Hutchinson e Tomori, con quest'ultimo che però si fa male a abbandona il campo all'intervallo. Male il centrocampo, malissimo la difesa con De Winter in difficoltà e Diawara che appena entrato viene travolto dagli attacchi bolognesi. Ed è un caso Gonçalo Ramos, che fa registrare un inquietante "zero tiri". Amorim parla di una squadra stanca e che dopo due mesi non può aver assimilato ancora i suoi concetti. Ma intanto Inter e Lazio sono già distanti 7 punti e c'è un derby alle porte.

Bologna bellissimo in trasferta. Palladino azzecca le mosse

Bologna che festeggia e coglie la terza vittoria esterna consecutiva. Curiosamente i rossoblù hanno un redimento di gran lunga migliore lontano dal Dall'Ara dove invece non hanno mai vinto. Palladino, oltre ad aver azzeccato la scelta di Mbangula titolare è premiato dai cambi con Miranda che entra nel 2-2 e nel 2-3. E l'allenatore gongola: "In questa squadra ho dei robot" sono le sue parole di soddisfazione.