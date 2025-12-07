Milan, Allegri: "Speriamo di avere Gimenez il prima possibile. Fofana, obiettivo Sassuolo"

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino. Ecco alcuni passaggi del tecnico (QUI LA CONFERENZA INTEGRALE):

Bollettino medico.

"Gimenez speriamo di averlo il più presto possibile, perché è importante e ne abbiamo bisogno numericamente e anche tecnicamente. Pulisic ha avuto la febbre stanotte, vedremo se starà a disposizione domani o meno; non lo porteremo con noi se no ci impesta tutti. Athekame sta completando il recupero, Fofana speriamo di averlo per il Sassuolo. C'è una settimana molto importante".

Chi sostituisce Fofana?

"Sono contento per Jashari che ha fatto un buon rientro. Era la prima volta che giocava da mediano a tre, lui giocava a due o come mezzala di posizione. Ricci è un giocatore intelligente e affidabile, qualità molto importante per un allenatore. Loftus-Cheek si deve convincere di più delle qualità che ha: ha uno strapotere fisico importante e deve far gol".

Cosa ha Gimenez?

"Santiago sta lavorando. Speriamo di riaggregarlo con la squadra in settimana, la caviglia è a posto. Abbiamo bisogno anche di lui. Non ha segnato molto, anche se ci è andato vicino. È un giocatore affidabile, ha lavorato molto per la squadra, ha avuto tante occasioni, ha avuto tre gol annullati per un centimetro, ha fatto tanti gol nel Feyenoord, non è che ha disimparato a fare gol. Gimenez deve rientrare, lo aspettiamo e speriamo che in settimana possa rientrare parzialmente con la squadra".