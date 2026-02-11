Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 febbraio

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 febbraio
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 01:00
Alessio Del Lungo
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

NAPOLI, PERRONE PRIMO OBIETTIVO PER L'ESTATE. NEI PROSSIMI MESI VERRÀ RINNOVATO IL CONTRATTO DI VERGARA. MILAN, ANCORA NESSUN INTESA CON PULISIC PER IL PROLUNGAMENTO: CI PENSANO LIVERPOOL E ARSENAL. ROMA, TRATTATIVA IN STALLO CON CELIK. LA FIORENTINA HA GIÀ DECISO: SE NON SARÀ SERIE B, VERRÀ RISCATTATO. L'INTER PENSA A SVENSSON, IL DORTMUND CHIEDE 30 MILIONI DI EURO

Il primo obiettivo per la prossima stagione del Napoli è Maximo Perrone del Como. Come raccolto da TMW, in caso di addio di Lobotka, è lui il sostituito ideale dello slovacco, anche se ci sarà da fare i conti con Cesc Fabregas, tecnico dei lariani che lo considera un incedibile.

Il Milan e Christian Pulisic non hanno ancora trovato l'accordo per il rinnovo di contratto dell'americano. I rossoneri vorrebbero accelerare a breve, ma l'ex Chelsea si sarebbe aspettato prima una proposta ufficiale. Adesso ci pensano Liverpool e Arsenal, chissà che il classe '98 non possa tornare in Premier League.

Zeki Celik continua a brillare con la maglia della Roma, ma la sensazione è che i giallorossi si siano mossi tardi per riuscire a trovare un accordo con il turco per prolungare il contratto in scadenza a giugno. La richiesta dell'entourage del calciatore infatti è almeno il doppio dei 2 milioni di euro netti a stagione proposti sul finire del 2025. La trattativa, come raccolto da TMW, è in una fase di stallo.

Manor Solomon ha già convinto la Fiorentina. Come appreso da TMW, la società toscana, in caso di salvezza, riscatterà il calciatore dal Tottenham e sborserà 10 milioni di euro.

L'Inter per il futuro pensa a Daniel Svensson. Il problema, secondo quanto riportato dalla Bild, è che il Borussia Dortmund è restio a cedere uno dei suoi pezzi pregiati già questa estate, a 3 anni dalla scadenza del contratto, e chiede dunque almeno 30 milioni di euro.

Brilla il talento di Antonio Vergara a Napoli e il club partenopeo vuole blindarlo per il futuro. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, gli azzurri hanno in mente di rinnovare il contratto del centrocampista offensivo nei prossimi mesi. Non è un qualcosa che accadrà a breve, ma è solo questione di tempo, dato che le trattative proseguiranno prima dell'estate. Non c'è fretta, anche perché il calciatore vuole assolutamente restare e la società è molto contenta di lui.

CALCIO ESTERO

L’avventura di Marc-André ter Stegen con il Girona si ferma quasi sul nascere. A pochi giorni dal suo arrivo in prestito, il portiere tedesco è stato costretto allo stop dopo l’infortunio rimediato nella gara persa contro il Real Oviedo. Un contrattempo serio, che obbligherà l’estremo difensore a finire sotto i ferri.

A comunicarlo è stato lo stesso club catalano con una nota ufficiale: “Marc-André ter Stegen sarà operato venerdì prossimo a seguito della lesione riportata nel match contro il Real Oviedo. La durata della sua indisponibilità sarà definita dopo l’intervento”. L’assenza, in ogni caso, si preannuncia lunga e rappresenta un duro colpo sia per il Girona, che perde subito il suo nuovo numero uno, sia per la Germania, che contava sul suo recupero in vista del Mondiale.

Per questo motivo il club si è mosso immediatamente sul mercato degli svincolati, ufficializzando l’arrivo di Ruben Blanco. Il portiere galiziano, liberatosi dall’Olympique Marsiglia dopo tre stagioni e mezzo, ha firmato fino al 30 giugno 2026. “Il Girona FC ha concluso l’ingaggio di Rubén Blanco, che si unisce al club come free agent”, si legge nel comunicato.

Per l’ex Marsiglia è una grande occasione: raccoglie l’eredità di ter Stegen e avrà spazio per rilanciarsi, mentre il Girona prova a riorganizzarsi dopo un imprevisto che ha cambiato i piani in poche ore. I catalani, tra le altre cose, avevano recentemente detto addio anche a Livakovic, proprio per puntare appieno su ter Stegen. Ma ora è tempo di voltare pagina.

Quanto è grande il timore del Bayern Monaco di perdere il suo bomber Harry Kane? Il direttore sportivo Max Eberl ha risposto alle recenti indiscrezioni sul futuro del bomber di 32 anni inglese, in particolar modo riguardo la clausola rescissoria valida in estate che gli permetterebbe di partire qualora un club si presentasse con una valigetta da 65 milioni di euro per il club tedesco.

"Non posso confermare le voci che circolano su qualcuno che starebbe preparando qualcosa. Posso solo dire che siamo in stretto contatto con Harry per quanto riguarda lui e il nostro successo. I passi successivi verranno dopo", ha dichiarato il diesse Max Eberl in conferenza stampa, in occasione del quarto di finale di Coppa di Germania contro il Lipsia.

Il contratto di Kane con i primatisti tedeschi scade nel 2027, ma la clausola inserita nel contratto dell'ex Tottenham - stando alle rivelazioni di Kicker - non sarebbe scaduta il 31 gennaio, ma avrebbe durata fino al termine del mese di febbraio. Oltre a un ritorno in Inghilterra, si vocifera anche di un possibile interesse dall'Arabia Saudita. A fine gennaio, il dirigente del Bayern Monaco aveva già confermato l'esistenza di colloqui con il giocatore: "Mi è stato chiesto e ho risposto: 'Stiamo parlando'. Non ho detto che stiamo negoziando. Le trattative non sono ancora iniziate".

Il Vasco da Gama ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante argentino Claudio Spinelli, che diventa il sesto rinforzo del club in vista della stagione 2026. Il centravanti, 29 anni, arriva a titolo definitivo dall’Independiente del Valle, formazione ecuadoregna con cui si è messo in grande evidenza nell’ultima annata. Spinelli ha firmato un contratto che lo legherà al club carioca fino a dicembre 2028.

L’attaccante approda al Vasco con grande entusiasmo e motivazioni elevate. Nelle sue prime dichiarazioni da giocatore bianconero, Spinelli ha sottolineato l’importanza di questa nuova sfida: "Darò tutto per questa maglia e per questi tifosi. È un passo enorme per la mia carriera e una sfida sportiva che affronto con grande determinazione. Sono molto felice e ho una forte voglia di vincere".

Nato a El Talar, in Argentina, Spinelli ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con il Tigre, club nel quale ha iniziato a farsi notare. Successivamente ha trovato continuità e rendimento con il San Martín de San Juan, prestazioni che gli sono valse il trasferimento in Europa, al Genoa, che lo cedette al Crotone.

Dopo l’esperienza europea, l’attaccante ha proseguito la sua carriera in Sud America, raggiungendo l’apice con l’Independiente del Valle. Nel corso del 2025, Spinelli è stato il miglior marcatore della squadra in tutte le competizioni, totalizzando 28 gol in 50 presenze, numeri che hanno attirato l’attenzione del Vasco e convinto la dirigenza a puntare su di lui come uomo chiave per il reparto offensivo.

Il Benfica ha annunciato ufficialmente questo martedì di aver raggiunto un accordo con il Piast Gliwice per la cessione a titolo definitivo di Ivan Lima. Il club di Lisbona non ha reso note le cifre dell’operazione, limitandosi a salutare l’esterno offensivo con un messaggio di augurio: "I migliori successi sportivi e le migliori fortune a livello personale", si legge nella nota diffusa dalle Aquile.

Classe 2004, Ivan Lima lascia il Benfica dopo 15 stagioni trascorse nel club, dove era approdato in giovanissima età. Ala rapida e tecnica, il portoghese è stato uno dei primi prodotti del vivaio a ottenere la fiducia di José Mourinho, che ne aveva promosso l’esordio in prima squadra. Il debutto ufficiale è arrivato nella sfida di Taça de Portugal contro il Chaves, seguita da una presenza in campionato nella gara interna contro l’Arouca, valida per la nona giornata della Liga Betclic.

In questa stagione, Ivan Lima è stato impiegato soprattutto con la squadra B, collezionando 20 presenze e un assist, continuando il suo percorso di crescita in Segunda Liga. Negli ultimi giorni di mercato il suo nome era stato accostato al Trabzonspor, ma la destinazione finale sarà invece la Polonia. Il Piast Gliwice, attualmente decimo in Ekstraklasa, punta sul talento portoghese per rinforzare il reparto offensivo e offrirgli continuità e spazio a livello di prima squadra. Per Ivan Lima si apre così una nuova tappa della carriera, lontano da Lisbona ma con l’obiettivo di affermarsi nel calcio europeo.

