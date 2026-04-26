Juventus, Spalletti sulla corsa-Champions: "Se non si deciderà all'ultimo turno, ci si va vicino"

La Champions si deciderà all'ultima giornata? E' una delle domande poste a Luciano Spalletti dopo il pareggio tra la sua Juventus e il Milan a San Siro. Di seguito la risposta dell'allenatore bianconero a Dazn: "Secondo me ci si va vicino, la Roma ha fatto vedere di stare bene e il Como ha vinto di prepotenza una gara non facile in trasferta. Noi abbiamo fatto bene tutta la stagione, ma ora manca l'ultimo sforzo, è qui che si vede chi è da Juventus e chi no".

Vlahovic come sta?

"Nel secondo tempo una presenza come la sua poteva darci una mano, ma è venuto ad allenarsi con noi venerdì, anche Yildiz è entrato un po' prima ma è andato in difficoltà di fiato. Lui viene da un infortunio lunghissimo, si è rifatto male stando fuori tre partite e farlo giocare di più poteva essere rischioso. Ci potrà dare una mano in queste ultime partite. Bisogna comportarsi in maniera logica, ha giocato i suoi dieci minuti e va bene così".