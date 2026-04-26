Live TMW Milan, Saelemaekers: "Molti hanno detto cose assolutamente non vere su di noi"

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Juventus.

Hai preso la traversa...

"Partita noiosa per voi, per noi è stata molto intensa, soprattutto sulla concentrazione. Giusto avere una partita un po' chiusa in questo momento della stagione. Secondo me abbiamo difeso bene, abbiamo fatto un buon lavoro difensivo da parte delle due squadre. Forse con un po' di fortuna potevamo avere il vantaggio noi..."

Ti stai ritrovando...

"Certo. C'è sempre in una stagione un momento basso. I ho sempre provato a lavorare duro e ad aiutare la squadra, il mio atteggiamento è sempre stato buono in ogni partita. Poi le cose ti possono riuscire o meno, ma oggi sono contento".

Sei uno sincero e che conosce questo spogliatoio. Cosa è successo dopo le due sconfitte?

"Il nostro obiettivo è sempre stato chiaro da inizio stagione ed era la Champions. Poi è successo che ci siamo avvicinati un po' di più allo Scudetto e fuori dallo spogliatoio, quando abbiamo perso contro Napoli e Udinese, hanno detto che eravamo in crisi, ma non era assolutamente vero. Abbiamo la fortuna di avere un mister che ci dà sempre fiducia, anche quando le cose vanno meno bene. È in questi momenti che vedi la forza di un mister conn il gruppo: in tanti si sarebbero lamentati, ma lui ci ha sempre spinto. E oggi si è visto, perché la mentalità dei giocatori è stata perfetta. Poi alle volte si vince o si perde, ma quello che bisogna far sempre vedere è la mentalità giusta".