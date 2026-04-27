Pres. Pontedera dopo la retrocessione: "È una vergogna, ma ripartiremo con un progetto serio”

Il presidente del Pontedera, Gustavo Nikitiuk, non usa mezzi termini per commentare la retrocessione in Serie D: parole dure, ma anche la volontà di guardare avanti e ricostruire.

“È deludente essere qui oggi. Per me è una vergogna grossa: non vincere da venti partite significa che qualcosa non ha funzionato”, ha dichiarato in sala stampa. Nonostante l’amarezza, il numero uno granata evita di cercare colpevoli: “Non vogliamo puntare il dito contro nessuno, ma mi dispiace tantissimo per la città e per i tifosi”.

Nikitiuk riconosce la realtà del momento: “Adesso il Pontedera è in Serie D, ma per noi questo deve essere uno stimolo per lavorare e riportare il club in Serie C il prima possibile”. Tra le ipotesi, anche quella del ripescaggio: “Faremo di tutto, ma senza creare false aspettative. Non ci sono certezze”.

Il presidente guarda poi al futuro: “Dobbiamo costruire un progetto diverso, cosa che era difficile fare arrivando a stagione in corso. Abbiamo provato in tutti i modi a dare una scossa alla squadra, ma non ci siamo riusciti”.

Un messaggio anche ai tifosi: “Continueremo a lavorare con serietà, crediamo nel nostro progetto”. Infine, un riferimento al settore giovanile: “Per noi è fondamentale e mi dispiace non aver visto più ragazzi del vivaio in campo”.