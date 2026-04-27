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Inter, scudetto a un passo. Chivu: "Le pressioni arrivano da fuori ma stiamo per coronare il sogno"

Inter, scudetto a un passo. Chivu: "Le pressioni arrivano da fuori ma stiamo per coronare il sogno"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 00:08Serie A
Niccolò Righi

Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, intervenuto ai microfoni di Inter TV, ha commentato il pareggio per 2-2 contro il Torino, soffermandosi sia sulla reazione degli avversari sia sul cammino complessivo della sua squadra: “Va dato merito all’avversario. Pensavamo forse di averla chiusa, ma può succedere: anche a noi è capitato di ribaltare partite così. Il Torino ha avuto energie e qualità per rientrare, e in queste gare se non le chiudi rischi anche di perderle”, ha spiegato il tecnico nerazzurro.

Parlando della gestione del gruppo e della fase finale della stagione, Chivu ha sottolineato la continuità mostrata finora: “Cerco di fare il mio lavoro da professionista e da uomo. Abbiamo mantenuto motivazione ed equilibrio, e credo lo abbiamo fatto bene visto che siamo vicini a coronare il nostro sogno. Mancano pochi punti e abbiamo fatto 25 vittorie: non è mai semplice per nessuno”.

In chiusura, uno sguardo alle prossime sfide, anche alla luce della sua esperienza in campo: “Le pressioni spesso arrivano da fuori. Io cerco di mantenere tranquillità. Questa partita non cambia nulla: dobbiamo continuare a tenere in mente il nostro obiettivo e restare concentrati sul sogno finale”.

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