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Juventus NG, Chiellini: "Il quinto posto è solo l'inizio, il progetto funziona"

Juventus NG, Chiellini: "Il quinto posto è solo l'inizio, il progetto funziona"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:04Serie C
Alessandra Stefanelli

Claudio Chiellini, responsabile dell’area Next Gen della Juventus, commenta con soddisfazione il pareggio contro il Bra che ha chiuso la stagione regolare, sottolineando il valore del percorso dei giovani bianconeri.

“Faccio i complimenti allo staff, al mister e alla squadra. Può sembrare scontato, ma non lo è: competere tra i professionisti con una Under 23 è complesso. Chiudere al quinto posto, il miglior risultato di sempre, è motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato.

Al di là del piazzamento, Chiellini mette l’accento sulla crescita: “Mi soddisfa vedere il miglioramento dei ragazzi rispetto a inizio stagione. È questo il vero obiettivo del progetto”.

Un tema, quello delle seconde squadre, spesso discusso nel calcio italiano: “Dopo l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali si è parlato molto delle squadre B, ma i numeri dimostrano il contrario. Ho contribuito alla nascita della Juventus U23 e i risultati si vedranno nel tempo”.

I dati citati sono significativi: “Quest’anno avevamo circa quindici giocatori passati dalla Next Gen impegnati nelle coppe europee, una trentina in Serie A o nei principali campionati esteri, e molti altri tra Serie B e terze divisioni”.

Infine, la visione: “La soddisfazione più grande è vedere ragazzi seri, che crescono con mentalità, qualità tecniche e caratteriali per raggiungere il massimo delle loro possibilità”.

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