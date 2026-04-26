Milan, Allegri: "Sicuramente numericamente l'anno prossimo ci vorranno più giocatori"

"Sapevamo che la partita sarebbe stata difficile, la Juventus è una squadra forte". Parla così Massimiliano Allegri a Sky Sport dopo lo 0-0 di San Siro tra Milane Juventus. "Noi abbiamo preso qualche ripartenza di troppo, perdendo palloni centralmente, una partita molto equilibrata con due occasioni da una parte e due occasioni dall'altra, l'episodio decideva la partita. Sono gare importanti ai fini della classifica quindi c'è molta più attenzione".

Ha detto alla dirigenza che servono giocatori di livello alto per la Champions dell'anno prossimo? "Io sto valutando quella che è la rosa e quello che stanno facendo i calciatori, poi dopo si può obiettare su tante cose, si poteva far meglio o peggio, ma l'importante è raggiungere l'obiettivo. Sicuramente numericamente l'anno prossimo ci vorranno più giocatori, ma ne parleremo con calma e più lucidità".

"Stasera Sozza ha arbitrato una bella partita, è stato bravo. Come in tutte le cose bisogna avere pazienza, accettare gli errori, però bisogna farlo, altrimenti nel calcio italiano non va mai bene niente ed è sempre un disastro. Più facciamo così e più ci affossiamo. Troviamo delle soluzioni, non politicamente ma tecnicamente. Le riforme vanno fatte a livello tecnico, a partire dai settori giovanili. Sono dieci anni che lo dico. Dovete chiamare quelli del settore giovanile, perché a questi ragazzi bisogna dare un indirizzo diverso. E chiudo: gli obblighi nella vita hanno sempre fatto danni. Andate a ritroso, perché fanno solo danni. A calcio devono giocare quelli che meritano, poi bisogna sviluppare come farli diventare grandi”.