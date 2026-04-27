De Rossi: "Mi rode il c**o per il ko, ma non credevo di salvare il Genoa così in anticipo"

Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi è intervenuto al termine della gara persa contro il Como per 0-2 non nascondendo il proprio rammarico per il risultato pur dicendosi orgoglioso di aver condotto la squadra alla salvezza in un weekend ricco di emozioni, dove è arrivata anche la promozione in Serie C anche del suo Ostiamare.

Queste le parole di DDR, che si è pure commosso parlando dei risultati: “Avrei voluto festeggiare come si deve perché questa sconfitta mi disturba. Fa parte però di un percorso che ci ha portato alla salvezza. E' una gioia non solo calcistica ma familiare, umana. Torniamo alla ribalta per una cosa felice ma non per fatti di cronaca e non per fiction che, come giusto che sia, punta il dito a fatti di cronaca. Ora vado ad abbracciare l'altra mia famiglia che sta giù a Ostia perché è il sogno della mia famiglia portarla in alto e farla brillare ogni tanto. Sono emozionato, come si vede (si commuove ndr). 'Me rode il culo' per la sconfitta ma non pensavo di salvare il Genoa così con anticipo e vincere il campionato con una giornata di anticipo".

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