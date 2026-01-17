Abodi saluta Commisso: "Un uomo vero, semplice, schietto, sincero e carismatico"
Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha ricordato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso nel giorno della sua scomparsa. Questo il post pubblicato sulla sua pagina X: "Ci ha lasciato Rocco Commisso, un uomo vero, semplice, schietto, sincero e carismatico, appassionato di calcio e innamorato della 'sua' Fiorentina alla quale ha dato tanto, in tutti i sensi.
In questa giornata triste ricordo i nostri incontri, le nostre chiacchierate insieme a Joe Barone, i suoi sogni a partire dal nuovo stadio. Ricordo e ricorderò di lui la passione e la generosità, la tenacia e la determinazione, l’amore per l’Italia, per la sua terra natia e per Firenze. Un abbraccio pieno di commozione alla famiglia e alla comunità viola. Ciao Rocco!".
