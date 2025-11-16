Inizia Italia-Norvegia, Adani: "Cerchiamo di vendicare quella partita di 160 giorni fa"

L'ex difensore Daniele Adani, presente in cabina di commento a San Siro per raccontare su Rai 1 la partita tra Italia e Norvegia, si è lasciato andare a qualche riflessione iniziale prima della partita: “Facciamo una bella partita, dimostriamo che abbiamo valore e cerchiamo di vendicare quella partita di 160 giorni fa, preparandoci per il playoff che è la vera missione, l’obiettivo. La Norvegia ha il miglior giocatore d’Europa, di sicuro di queste qualificazioni. Bel banco di prova anche per i nostri difensori”.

Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia, che si gioca allo stadio Meazza di Milano:

ITALIA (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito.

NORVEGIA (4-4-2) - Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland.

Segui Italia-Norvegia con TMW