Adani riflette: "Norvegia primo vero test dell'Italia di Gattuso. Inutile pensare al 9-0"

L'ex difensore Daniele Adani ai microfoni di Rai Sport ha commentato le probabili scelte del ct dell'Italia, Gennaro Gattuso, a poche ore dalla sfida contro la Norvegia, che chiuderà il percorso di Qualificazione al Mondiale 2026.

Queste le sue parole a partire dall'ampia rotazione prevista: "Il fatto di cambiare tutti i giocatori era in preventivo prima della sfida contro la Moldavia, visto che sono poco più che amichevoli visto che con merito la Norvegia passerà come prima del girone".

Sulle scelte in attacco e il tandem annunciato fra Retegui e Pio Esposito: "Pio Esposito è entrato molto bene al fianco di Retegui, ha fatto anche gol nell'ultima gara. Abbiamo vinto una partita che dovevamo vincere, anche se abbiamo fatto tanta fatica".

Meglio prendere questa sfida come un test-match, piuttosto che pensare ad un'improbabile vittoria per 9-0: "Direi di sì, mettendo tutte le ipotesi si può anche perdere, visto che la Norvegia è in forma e con giocatori forti. Bisogna cercare di fare una bella partita, anche perché con Gattuso non abbiamo ancora testato il vero livello di questa squadra, con la crescita, il nuovo sistema, le nuove rotazioni. Giusto valutare questa partita come l'ultima prima del doppio spareggio. Dico doppio perché non voglio nemmeno pensare all'Italia che si ferma prima della finale, vorrei che si giocasse fino all'ultimo minuto a qualificazione".