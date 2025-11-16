Tiago Gabriel prossima plusvalenza del Lecce, Corvino su come l'ha scovato: "Chi cerca, trova"

Il difensore Tiago Gabriel è tra i migliori del Lecce per rendimento in questo avvio di stagione e su di lui si stanno già accendendo diverse sirene di mercato, che lo vorrebbero pronto a divenire oggetto di proposte fino a 25 milioni di euro. La società salentina, dal canto suo, pregusta già la possibile maxi-plusvalenza, di certo non l'unica di questi ultimi anni di gestione targata Corvino.

E proprio Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, è tornato a parlare di Tiago Gabriel e di come l'ha scovato, nel corso dell'intervista da lui rilasciata a Radio Sportiva: "Chi cerca trova (ride, ndr). A volte in base ai club dove lavori, o lavori sulla qualità perché hai risorse economiche, o sulle potenzialità, anche se il rischio è maggiore. Tiago corrisponde alla ricerca della potenzialità. Poi le qualità si manifestano, come con lui o per qualcun altro dei nuovi che non sta trovando spazio. Gaspar si è confermato un difensore importante, è arrivato Siebert che per tutti poteva essere un oggetto sconosciuto ma come poteva esserlo Tiago Gabriel lo scorso anno, avendo alle spalle Baschirotto. Siamo sicuri che se un domani andrà via qualcuno, ci saranno Siebert e Perez".

Per leggere tutte le parole di Corvino, clicca qui