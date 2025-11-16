Italia-Norvegia 1-4: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni (41' st Buongiorno); Politano, Barella (41' st Ricci), Locatelli (34' st Zaccagni), Frattesi (23' st Cristante), Dimarco; Retegui, Esposito (34' st Scamacca). All.: Gattuso
Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe (44' st Ostigard); Thorstvedt (30' st Aasgaard), Berge, Berg (20' st Thorsby), Nusa; Sorloth (30' st Bobb), Haaland (44' st Strand Larsen). All.: Solbakken
Arbitro: Hernandez
Marcatori: 11' Esposito (I), 18' st Nusa (N), 33' e 34' st Haaland (N), 45'+3 st Strand Larsen (N)
Ammoniti: Barella (I), Bastoni (I), Esposito (I), Haaland (N), Strand Larsen (N)
