Addai a terra, la Roma segna. Fabregas: "Fermarsi? Serviva onestà estrema"
La Roma si doveva fermare? Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky, Cesc Fabregas ha risposto a questa domanda. Il gol partita dei giallorossi è infatti arrivato su un’azione caratterizzata dall’infortunio di Addai, con i giallorossi che hanno giocato il pallone, poi arrivato a Wesley e di lì in porta.
La risposta di Fabregas: "No, penso che lui si sia infortunato in quella stessa giocata con cui ha perso palla. Anche rivedendola già chiaramente, è difficile per un giocatore capirlo, deve avere un'onesta estrema. Il 99.9% non butterebbe palla fuori, è giusto che continuino. Dal VAR non ci si aspettava niente".
Editoriale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Serie C, i risultati dei posticipi: cade il Ravenna, l'Arezzo non ne approfitta. Ok Foggia e Crotone
