Addai a terra, la Roma segna. Fabregas: "Fermarsi? Serviva onestà estrema"

La Roma si doveva fermare? Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky, Cesc Fabregas ha risposto a questa domanda. Il gol partita dei giallorossi è infatti arrivato su un’azione caratterizzata dall’infortunio di Addai, con i giallorossi che hanno giocato il pallone, poi arrivato a Wesley e di lì in porta.

La risposta di Fabregas: "No, penso che lui si sia infortunato in quella stessa giocata con cui ha perso palla. Anche rivedendola già chiaramente, è difficile per un giocatore capirlo, deve avere un'onesta estrema. Il 99.9% non butterebbe palla fuori, è giusto che continuino. Dal VAR non ci si aspettava niente".