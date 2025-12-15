Como, Fabregas: "Diao si è fatto male al flessore". E svela il colloquio col CT del Senegal

"Ho visto una squadra fisica, che noi non abbiamo. Quando si gioca così, o si gioca a calcio e si mette la palla a terra per giocare o è difficile. Sono orgoglioso di giocare, penso che sia un gollino. Ma complimenti alla Roma, hanno un giocatore fortissimo come Soulé, grandissimo giocatore del futuro. Godiamocelo in Italia, sarà di altissimo livello e ha fatto la differenza". Così Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha esordito nel post-sconfitta (1-0) dell'Olimpico contro la Roma ai microfoni di Sky Sport.

Nico Paz dove deve migliorare?

"Sì, è stato 3 giorni con la febbre, lo abbiamo forzato e non abbiamo tanta gente a disposizione. Sono partite però dove o vai subito in porta oppure no: chi vince più duelli normalmente questa partita la vince. Oggi loro ne hanno vinti di più, il calcio italiano è la lega dove si gioca meno, perché ci sono tanti duelli e falli. Oggi l'arbitro ha lasciato andare giustamente un po' di più e qui possiamo migliorare".

Addai si è infortunato sull'azione del gol di Wesley...

"No, penso che lui si sia infortunato in quella stessa giocata. La sto vedendo ora più chiaramente, è difficile per un giocatore, deve avere un'onesta estrema. Il 99.9% non butterebbe palla fuori, è giusto che continuino. Dal VAR non ci si aspettava niente".

Che tipo di atteggiamento si aspetta dal CT del Senegal quando deve partire per la Coppa d'Africa? E come sta Diao?

"Si è fatto male al flessore facendo quella cavalcata in porta. Io parlo nel post-partita e spesso noi allenatori non possiamo essere troppo sinceri, io provo a parlare con passione e sono un grande fan della Nazionale. Spero che tutti ci vadano. Io ho chiesto per favore un po' di senso, di non portarlo perché in 8 mesi ha fatto 3 partite, mezze e mezze. È tornato adesso e succede anche oggi l'infortunio. Se va via, noi paghiamo gli stipendi e ci ritroviamo un giocatore fuori. La risposta del CT? Che se non va con loro, non andrà al Mondiale. Ed è stato spiacevole. Se il giocatore gioca con paura a 20 anni e una carriera davanti si sbaglia".