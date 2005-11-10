Lutto nel mondo del giornalismo. All'età di 91 anni è morto Corrado Augias. Oltre che giornalista, anche scrittore, autore e volto storico della televisione italiana e di Repubblica.

Oltre 60 anni di storia

Nato a Roma il 26 gennaio del 1935, Augias ha attraversato oltre sessant'anni di storia italiana, distinguendosi come una delle figure più autorevoli del panorama culturale italiano. Tra i programmi più noti, Le storie – Diario italiano, Enigma, i Visionari, Quante storie, Città segrete, Rebus. Lavorò anche per L'Espresso e Panorama e a lungo in Rai, con corrispondenze da Parigi e New York.

Il cordoglio del Napoli

Tra le società di Serie A, arriva anche il messaggio del Napoli, che sui social scrive così: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Corrado Augias, memorabile icona del panorama televisivo e giornalistico italiano. Corrado è stato un leggendario "testimone del tempo", un meraviglioso e autentico divulgatore culturale. Alla sua famiglia la più sincera vicinanza da parte del club azzurro. Ciao, Maestro...".