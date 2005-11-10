"Sono molto felice per questa vittoria in casa, la aspettavamo perché non eravamo ancora riuscite a vincere in casa in questa stagione europea": così, ai canali ufficiali del club, la centrocampista della Juventus Women Eva Schatzer, che - dopo essere anche stata eletta dalla UEFA MVP del suo confronto - ha commentato la vittoria bianconera sul Leuven.

La classe 2005 ha poi aggiunto: "Penso che nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, dominando la partita, ma senza riuscire a sfruttare le occasioni create. Nella ripresa abbiamo cercato di correggere alcune cose, attaccando maggiormente la profondità, creando più spazi e cercando di essere più dirette e concrete sotto porta. Abbiamo anche concesso qualche contropiede, ma siamo state brave a difendere e abbiamo sempre creduto di poter vincere. Nel finale abbiamo dato tutto per trovare il gol e siamo state premiate".

Conclude: "Abbiamo già dimostrato in questa stagione, anche contro Inter e Atalanta, di saperci credere fino all'ultimo minuto. Il nostro motto è “fino alla fine” e oggi lo abbiamo dimostrato ancora una volta".