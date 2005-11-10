Continuano i movimenti societari in casa Perugia dove la nuova proprietà firmata ‘Arenacuri’ è ancora alla ricerca di potenziali investitori per rafforzare la sostenibilità del proprio progetto sportivo dopo l’acquisto del club dalle mani dell’argentino Javier Faroni. Un passo necessario dopo l’improvvisa uscita di scena della broker che avrebbe dovuto veicolare nuovi capitali.

Rispunta il Calisto Fund

Nelle ultime ore è tornato a circolare il nome di ‘Calisto Fund’, società che aveva già trattato l’acquisto del club umbro dalla vecchia proprietà presentandosi in estate con una nota come “società di investimento internazionale con sede in Spagna, già pienamente operativa e attiva in diversi settori strategici, tra cui finanza, energia, infrastrutture, media, real estate e sport”. Il CEO Giacomo Franciosa nella giornata di ieri, come riporta il Corriere dello Sport, ha incontrato i rappresentanti dell’attuale proprietà.

“La trattativa è già iniziata, ora analizzeremo con i nostri legali la documentazione e vedremo se ci sono i presupposti per chiudere l'operazione. – le sue parole dopo l’incontro - Stiamo valutando entrambe le possibilità. L'obiettivo? Far tornare il Grifo ai tempi d’oro e guardare anche agli investimenti sulle strutture che girano intorno alla squadra”.