Gerry Cardinale ha le idee chiare: riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo, puntando anche su un mercato invernale ambizioso. Tra i nomi accostati ai rossoneri spicca quello di Endrick, per il quale il club potrebbe presentare al Real Madrid un'offerta da 70 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Per la difesa, invece, Ruben Amorim attende un rinforzo e Goncalo Inacio rappresenta la prima scelta. Ma il progetto del Diavolo guarda anche oltre gennaio, con l'obiettivo di costruire basi solide per il futuro.

Adidas-Milan, accordo da 500 milioni

Come scrive Il Giorno, il ritorno di Adidas dalla stagione 2028-2029 rappresenta molto più di un'operazione nostalgia. L'intesa prevede un contratto decennale dal valore complessivo di 500 milioni di euro per la parte fissa, pari a 50 milioni a stagione, con ulteriori clausole legate ai risultati sportivi. Una cifra che consentirebbe al Milan di superare la Juventus, attualmente a quota 43 milioni annui, e diventare il club di Serie A con la sponsorizzazione tecnica più remunerativa. Risorse importanti anche in vista della costruzione del nuovo stadio e degli investimenti sulla rosa.

McTominay nel mirino

Tra le strategie rossonere c'è anche la possibilità di legare il nuovo corso a un testimonial di primo piano. In quest'ottica, si legge sul quotidiano, prende quota il nome di Scott McTominay, centrocampista del Napoli e volto Adidas, attualmente legato al club azzurro fino al giugno 2028. Il rinnovo sarebbe congelato per ragioni economiche, con una richiesta d'ingaggio da sette milioni di euro a stagione. Il Milan osserva la situazione, ma deve fare i conti con la concorrenza di Real Madrid e Manchester United.