Arrivato nel finale del mercato estivo Kevin Mbabu ha trovato la titolarità sulla fascia destra della Sampdoria solo nelle ultime due giornate sotto la guida del neo tecnico Luca D’Angelo. Intervistato da Tuttosport il terzino classe ‘95, vero e proprio globetrotter del calcio europeo, parla così della sua prima esperienza in Italia: “L’inizio è stato molto positivo, mi sono sentito ben accolto. Probabilmente subito non ero nella condizione ideale anche perché per tre mesi mi ero allenato senza una squadra. Tempo al tempo, ora le cose stanno andando meglio”.

Sull’impatto di D’Angelo e la risalita in classifica

Il terzino svizzero si sofferma anche sull’arrivo di D’Angelo e su come siano cambiate le cose: “Da quando è arrivato ci ha dato sicurezza, fiducia. A livello difensivo ci ha dato solidità e struttura. Con lui concediamo meno occasioni agli avversari e questo aiuta a vincere le partite. Il mister ha un approccio tattico un po' ibrido e mi piace, perché non dà punti di riferimento agli avversari. - prosegue Mbabu parlando anche della risalita - L'obiettivo deve essere vincere il più possibile. Il nostro focus è sulla partita col Benevento e poi sulle prossime, non su quello che potrà succedere ad aprile o maggio. Ed è importante il ritorno di giocatori che erano infortunati”.

Sui compagni di squadra

Mbabu poi si sofferma su alcuni compagni di squadra partendo da Lorenzo Insigne: “È un giocatore di classe, a livello mentale ci dà sicurezza anche se non gioca perché in campo vede tutto. Una qualità speciale che in squadra non ha nessun altro, speriamo che torni presto. - prosegue il difensore – Sono molto contento per Krastev, per le sue prestazioni considerata la giovane età e la situazione in cui è entrato in squadra. Mezzotero è una storia da favola, ha trovato subito il gol. Ora deve confermarsi sul lungo periodo, la cosa più difficile”.