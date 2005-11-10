Il 19 novembre del 2005, Ronaldinho è senza pietà, ma con una bellezza estrema. Nulla a che vedere con i 45 minuti del brasiliano contro il Forlì, ovviamente, ma ventun anni dopo era difficile anche chiedergli una prestazione del genere. La sfida è il Clasico fra Real Madrid e Barcellona, dove Dinho diventa leggenda ancor più di quanto era precedentemente. Poi vincerà addirittura la Champions League, qualche mese dopo, nella finale contro l'Arsenal di Arsene Wenger.

Apoteosi blaugrana

Da una parte ci sono i Galacticos: Beckham, Zidane, Raúl, Robinho e Ronaldo tutti in campo. Nessuno regge il confronto con l'extraterrestre con la maglia numero dieci e che gioca dall'altra parte. Eto'o, ex di giornata, va a segno di punta dopo quindici minuti, sigillando un'azione di Lionel Messi - altissima qualità nell'attacco del Barça - e firmando l'uno a zero. In panchina c'è Frank Rijkaard, dall'altra il brasiliano Vanderlei Luxemburgo. Nel 2005 Dinho vincerà anche il Pallone d'Oro e probabilmente anche la serata del Bernabeu ha messo un mattone nel muro.

Standing ovation

All'ora di gioco il Gaucho prende palla sulla trequarti, salta Sergio Ramos come se fosse un birillo, poi salta anche Helguera e spedisce sul primo palo appena prima dell'intervento di Roberto Carlos, due a zero. Un quarto d'ora dopo la stessa cosa, Sergio Ramos umiliato da Ronaldinho e poi piattone verso il secondo palo. Casillas non può niente, il labiale lo tradisce: “Yo flipo”, cioè “Allucinante”. Il Bernabeu si alza in piedi e gli concede un lunghissimo applauso.