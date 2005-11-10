Una serata emozionante quella vissuta dalla Juventus Women, che ha trovato la prima vittoria casalinga in Champions: vittima della compagine bianconera, la squadra belga del OH Leuven.

Il successo delle torinesi, è stato poi commentato ai canali ufficiali del club dal tecnico Isaac Guerrero: "È stata una vittoria davvero sudata. Abbiamo giocato un primo tempo di alto livello, tenendo tanto il pallone, muovendo bene le avversarie e creando tante situazioni pericolose in area, tanto che è stato un peccato non riuscire a segnare, il gol ci avrebbe dato maggiore tranquillità. Nella ripresa la fretta di trovare il vantaggio ci ha portato ad allungarci un po' troppo, concedendo qualche transizione alle avversarie. Nonostante questo, abbiamo continuato a dominare la partita e le ragazze sono state bravissime a crederci fino alla fine. Voglio sottolineare soprattutto il contributo di chi è entrata dalla panchina: le giocatrici che subentrano portano sempre forza, energia e coinvolgimento, riuscendo a dare un contributo importante alla squadra. È una nostra caratteristica, non molliamo mai e continuiamo a provarci fino all'ultimo minuto".

Il discorso va poi a un bilancio sulle gare d'Europa: "Abbiamo perso contro il Bayern, una squadra di altissimo livello, mentre all'esordio contro il Benfica avevamo disputato una buona partita e sarebbe stato importante riuscire a ottenere un risultato migliore. A inizio stagione ci eravamo posti obiettivi ambiziosi: il primo era qualificarci per la Champions League e ci stiamo godendo questa esperienza. Volevamo poi essere competitivi nella Women's Cup, che abbiamo vinto, e iniziare bene il campionato, dove stiamo cercando di ritrovare continuità. Un altro grande obiettivo è raggiungere la fase successiva della Champions League. Siamo molto vicini a questo traguardo, ma dobbiamo continuare a ragionare partita dopo partita".