Gianni Infantino sarà ancora il Presidente della FIFA. Le elezioni del prossimo 18 marzo a Rabat, Marocco, sembrano avere un finale già scritto. Analizziamo la posizione di tutte le Federazioni, quella della UEFA ma non solo, nelle votazioni che ci saranno per la nuova guida del calcio mondiale. Nuova o... Vecchia. Perché Infantino sembra non aver rivali. Non paiono destinati neanche a impensierirlo Philippe Diallo, numero uno della FFF, e Kozo Tashima, guida del calcio giapponese. Perché?

Vi spieghiamo tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Chi sono Diallo e Tashima

Diallo, 63 anni, è il presidente della Federcalcio francese dal giugno 2023 e rappresenta la candidatura sostenuta dalla UEFA per contrastare Gianni Infantino. "Ho 55 voti dall'Europa, il resto arriveranno", ha detto, ma anche sulla conta dei voti europei forse si sbaglia. Ha fatto parte del consiglio della Ligue de Football Professionnel e per oltre vent'anni ha operato anche nell'ambito della Camera di risoluzione delle controversie FIFA. Entrato nel comitato esecutivo della FFF nel 2021, ne è diventato presidente nel 2023, entrando nello stesso anno anche nell'esecutivo UEFA. Tashima, 68 anni, è invece uno dei dirigenti più esperti del calcio asiatico e il primo giapponese a candidarsi alla presidenza FIFA. Ex attaccante della nazionale nipponica, con sette presenze internazionali, ha intrapreso successivamente la carriera da allenatore. Oggi presidente onorario della JPA che ha guidato dal 2016 al 2024, ha costruito la propria candidatura attorno ai concetti di integrità, trasparenza e riforma della governance, criticando alcune recenti decisioni della FIFA.