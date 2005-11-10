Un duro ko, quello subito contro il Bari, che sembrava costare caro al tecnico del Foggia Gaetano Auteri, ma l'emergenza sembra almeno per il momento rientrata: come infatti racconta Antenna Sud, per adesso si andrà avanti con l'allenatore, per rimanere sulla linea della stabilità e della continuità del lavoro compiuto già dalla scorsa estate. Certo è che serve la svolta.

La classifica piange, l'infermeria meno.

La classifica dei Satanelli parla di 17° posto, con un ruolino di marcia che racconta di sole 4 vittorie in 14 gare giocate, alle quali si aggiungono 3 pareggi e ben 7 sconfitte. I punti all'attivo sono soli 15, ma "colpa" per la situazione è stata data anche all'infermeria, fino a poco fa decisamente affollata. A oggi, però, sono è da considerare recuperato Saro, e sulla giusta via ci sono anche Berra e Bigonzoni; di fatto, c'è il solo Di Pasquale fermo ai box. I recuperi sono dunque importanti, soprattutto perché vanno a rinforzare la difesa, ma alla base del tutto c'è che sono vietati altri passi falsi. E la sfida di domenica contro la Scafatese sarà un bel banco di prova.

Auteri sereno fin da dopo il ko contro il Bari.

Post gara, l'allenatore aveva subito parlato in modo tranquillo: "Non c'è stato un confronto immediato con la dirigenza dopo la partita, ma mi sono sembrati tranquilli. [...] La mia unica preoccupazione è quella di sostenere alcuni dei ragazzi, perché tanti di loro sono alla prima esperienza nella categoria e la tensione inibisce. Tanti non sono abituati e possiamo andare in difficoltà sul piano emotivo".