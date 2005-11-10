Stasera tocca alla Roma: in casa del Benfica per riscattarsi in Europa
Tommaso Maschio
Dopo la sconfitta dell'Inter sul campo del Real Madrid e la vittoria della Juventus in casa con l'OH Leuven, la quinta giornata di Women's Champions League si chiuderà questa sera (ore 21:00) con in campo la Roma. Le giallorosse sono chiamate alla difficile trasferta contro il Benfica, una gara in cui non possono commettere ulteriori passi falsi per tenere viva la speranza del passaggio del turno. Fra le altre sfide di giornata spicca il big match fra Arsenal e Lione, due candidate al successo finale.
Il regolamento
Alla fase a eliminazione diretta partecipano 12 squadre: le prime quattro della classifica accedono direttamente ai quarti di finale, mentre le altre otto si sfideranno negli spareggi per accedere al turno successivo.
Programma e risultati della 5ª giornata di Women’s Champions League
Hacken-Manchester City 0-2
56' Hemp, 77' Shaw
Real Madrid-Inter 3-1
28' Beerensteyn (R), 45'+1 Cambiaghi (I), 85' e 90'+4 [rig.] Bruun (R)
Chelsea-PSG 1-0
87' Buurman
Juventus-OH Leuven 2-0
86' Serturini, 90'+3 Pavan
Giovedì 19 novembre
Ore 18:45 - Austria Vienna-Bayern Monaco
Ore 18:45 - Paris FC-Koge
Ore 21:00 - Arsenal-Lione
Ore 21:00 - Barcellona-Servette
Ore 21:00 - Benfica-Roma
La classifica
Chelsea 11*
Lione 10
Barcellona 10
Manchester City 9*
Real Madrid 9*
Juventus 9*
Bayern Monaco 8
Arsenal 8
Benfica 6
PSG 5*
Koge 4
Roma 4
Inter 4*
Servette 3
Paris FC 2
Hacken 2*
Leuven 2*
Austria Vienna 1