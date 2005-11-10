Messa alle spalle la positiva esperienza con l’Italia Under 20, vittoriosa nelle sfide di Elite League contro Portogallo e Svizzera, il laterale Matteo Cocchi è pronto a tornare a vestire la maglia del Padova con cui si sta ritagliando uno spazio importante in Serie B: “Sono soddisfatto del mio rendimento, ma c’è ancora tanto da migliorare. È la mia prima esperienza in Serie B per cui sto scoprendo un po' alla volta quelle che sono tutte situazioni nuove e la squadra mi sta dando una grandissima mano. - prosegue Cocchi elogiando Calabro – Lo ringrazio per tutto quello che mi sta dando sin dal mio arrivo. Mi sta aiutando molto e mi sta facendo crescere”.

Sull’esperienza in Azzurro

Inevitabile anche un riferimento all’esperienza con l’Under 20 di mister Carmine Nunziata: “I giorni in Nazionale sono passati bene, c'è un bel gruppo e mi sono divertito a giocare con i compagni, pertanto il bilancio è super positivo per le prestazioni e per l'esperienza. - prosegue il laterale di proprietà dell’Inter – Giocare in Azzurro ti fa crescere perché incontri avversari fortissimi che rappresentano la loro nazione, come facciamo anche noi. È un onore vestire la maglia azzurra ogni volta che si entra in campo e ti aiuta a crescere sotto l'aspetto mentale oltre che sul campo, proprio perché ti misuri con avversari di valore”.