Padova, Cocchi: "Soddisfatto della prima esperienza in Serie B. Italia U20? Ti fa crescere"
Tommaso Maschio
Messa alle spalle la positiva esperienza con l’Italia Under 20, vittoriosa nelle sfide di Elite League contro Portogallo e Svizzera, il laterale Matteo Cocchi è pronto a tornare a vestire la maglia del Padova con cui si sta ritagliando uno spazio importante in Serie B: “Sono soddisfatto del mio rendimento, ma c’è ancora tanto da migliorare. È la mia prima esperienza in Serie B per cui sto scoprendo un po' alla volta quelle che sono tutte situazioni nuove e la squadra mi sta dando una grandissima mano. - prosegue Cocchi elogiando Calabro – Lo ringrazio per tutto quello che mi sta dando sin dal mio arrivo. Mi sta aiutando molto e mi sta facendo crescere”.
Sull’esperienza in Azzurro
Inevitabile anche un riferimento all’esperienza con l’Under 20 di mister Carmine Nunziata: “I giorni in Nazionale sono passati bene, c'è un bel gruppo e mi sono divertito a giocare con i compagni, pertanto il bilancio è super positivo per le prestazioni e per l'esperienza. - prosegue il laterale di proprietà dell’Inter – Giocare in Azzurro ti fa crescere perché incontri avversari fortissimi che rappresentano la loro nazione, come facciamo anche noi. È un onore vestire la maglia azzurra ogni volta che si entra in campo e ti aiuta a crescere sotto l'aspetto mentale oltre che sul campo, proprio perché ti misuri con avversari di valore”.