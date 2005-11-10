Se la Serie B del 2013 raccontava un calcio differente rispetto a quello attuale, scendendo in Serie C il viaggio nel tempo diventa ancora più significativo. Quando il 17 settembre 2013 arrivava nei negozi GTA 5, il terzo livello del calcio italiano aveva infatti una struttura completamente diversa da quella odierna. Non esisteva ancora la Serie C a girone unico nazionale, ma la Lega Pro era organizzata in Prima e Seconda Divisione, ciascuna suddivisa in due gironi.

Un sistema destinato a cambiare radicalmente pochi mesi dopo. La stagione 2013/14 sarebbe infatti stata l'ultima con questa formula: 69 società complessive, 33 in Prima Divisione e 36 in Seconda Divisione, prima della riforma che avrebbe dato vita alla Divisione Unica articolata in tre gironi da 20 squadre.

Prima Divisione: Virtus Entella e Pro Vercelli davanti a tutti

Nel giorno dell'uscita di GTA 5 si era appena disputata la terza giornata di campionato. Nel Girone A di Prima Divisione comandavano Pro Vercelli e Virtus Entella, entrambe a punteggio pieno con 9 punti. Alle loro spalle c'erano Cremonese e Albinoleffe, appaiate a quota 7, mentre il Vicenza inseguiva con 6.

Nel Girone B, invece, la graduatoria vedeva al comando Pisa, Benevento e Pontedera, tutte con 7 punti. A quota 5 si trovavano Prato e Catanzaro. Partenza decisamente complicata per il Lecce, che dopo la retrocessione era chiamato a recitare un ruolo da protagonista e si ritrovava invece ultimo, ancora senza punti dopo tre giornate. Particolarmente pesante il 4-1 incassato sul campo del Benevento.

Seconda Divisione: il primato di Pergolettese e Vigor Lamezia

La vecchia Seconda Divisione, corrispondente all'attuale terzo livello professionistico soltanto dopo la successiva riforma, comprendeva altri due gironi da 18 squadre.

Nel Girone A si dividevano la vetta Pergolettese e Bassano Virtus, entrambe con 7 punti. Alle loro spalle c'erano Real Vicenza e Forlì con 6. In quel raggruppamento militavano anche società oggi molto conosciute, come Monza, SPAL, Mantova, Rimini, Alessandria e Torres.

Nel Girone B, invece, il riferimento era la Vigor Lamezia, a punteggio pieno con 9 punti. A inseguire c'erano Melfi e Teramo, entrambe a quota 7, mentre il Nuova Cosenza occupava una posizione di vertice con 6 punti. Tra le altre partecipanti figuravano Messina, Foggia, Casertana, Sorrento, Chieti e Ischia.

L'ultima stagione prima della rivoluzione

Il 2013/14 rappresentava dunque un'annata storica per la Lega Pro. La riforma era già stata programmata e avrebbe cancellato la distinzione tra Prima e Seconda Divisione, dando vita a un unico campionato professionistico a tre gironi.

Un passaggio che avrebbe modificato il panorama delle categorie inferiori, ridisegnando promozioni, retrocessioni e composizione dei campionati.

Nel frattempo, mentre gli appassionati di videogiochi si preparavano a esplorare Los Santos, il calcio italiano viveva un'ultima stagione con quattro gironi e 69 società professionistiche. Un'altra epoca, con tante piazze storiche e realtà emergenti, alcune delle quali avrebbero poi raggiunto traguardi importanti anche nelle categorie superiori.