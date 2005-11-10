È Nicolò Tresoldi l'obiettivo principale per il mercato di gennaio del Milan. Gerry Cardinale vuole regalare un altro attaccante da far giocare insieme a Goncalo Ramos per sfruttare al meglio le capacità di entrambi e puntare come minimo alla qualificazione in Champions League. Il Club Brugge però è una bottega cara e ci vorranno almeno 60 milioni di euro per convincerlo a cedere il centravanti classe 2004.

I due precedenti che invitano alla cautela

I rapporti tra le due società ormai sono idilliaci e a testimoniarlo sono gli affari che hanno portato a vestire la maglia rossonera Charles De Ketelaere e Ardon Jashari. Per il primo, oggi in forza all'Atalanta, il Diavolo spese circa 35,5 milioni di euro, per il centrocampista svizzero invece l'esborso, bonus compresi, non supererà negli anni i 37 milioni di euro. Il problema è che il rendimento di entrambi è stato ben al di sotto delle aspettative.

I numeri di Tresoldi

La speranza è che con il 22enne nato a Cagliari le cose vadano in maniera diversa. Le premesse sono ottime: in questa stagione ha già segnato 8 gol in Jupiler League, dove ha fornito anche 1 assist, e 5 in Champions League, competizione nella quale ha deciso la sfida contro l'Inter con una tripletta. Inoltre è tifosissimo del Milan, dettaglio da non sottovalutare, che gli permetterebbe di partire subito con il piede giusto anche con i tifosi, che sognano in grande. Lo Scudetto è ancora possibile e il proprietario di RedBird, fondo che controlla il Milan, non vuole lasciare niente di intentato.