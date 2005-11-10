“Non volevo uscire di casa. Ero depresso”. Andrea Ranocchia, nell’intervista di oggi ha raccontato il periodo più difficile della sua carriera all'Inter. Le critiche, gli insulti, la perdita di autostima e un malessere che aveva finito per condizionare anche il rapporto con il calcio: “Nel tunnel di San Siro, prima di entrare in campo, mi tremavano le gambe”. A un certo punto, l'ex capitano nerazzurro ha deciso di chiedere aiuto: “Ho iniziato un percorso con una psicologa. Ho accettato le mie fragilità, senza giudicarle”. Un racconto personale, che si aggiunge a quelli di tanti altri calciatori che hanno scelto di parlare pubblicamente delle proprie difficoltà. Storie diverse, che riguardano la depressione, la salute mentale e le dipendenze, accomunate dalla decisione di affidarsi a professionisti per affrontarle e da un approccio che sarebbe stato impensabile decenni fa, ma che nel 2026 è diventato, per fortuna, la normalità. Perché viviamo un mondo che ha capito come la salute mentale sia altrettanto importante, se non ancora di più, rispetto all’integrità fisica.

Gianluigi Buffon aveva raccontato la propria esperienza già nel 2008, ripercorrendo un periodo di depressione vissuto tra la fine del 2003 e il 2004, quando difendeva la porta della Juventus. “Sono caduto in depressione, sono stato in cura da una psicologa”, aveva spiegato. Essere uno dei portieri più forti al mondo non gli aveva impedito di attraversare mesi complicati. E racconta molto di un processo che riguarda tutti: inizialmente diffidente nei confronti del sostegno psicologico, Buffon aveva cambiato idea proprio grazie alla sua esperienza personale, scoprendo l'importanza di potersi confrontare senza timore con una figura esterna. Aveva anche raccontato la difficoltà di convivere con l'immagine pubblica di un campione dal quale tutti si aspettavano prestazioni all'altezza.

Tonali e Fagioli, il percorso per affrontare la ludopatia

Una difficoltà differente è quella affrontata da Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, entrambi coinvolti nel caso scommesse del 2023. Il centrocampista del Newcastle ha parlato apertamente della propria dipendenza dal gioco d'azzardo e del percorso seguito durante i dieci mesi di squalifica. Nell'intervista concessa a Repubblica nel 2025 ha spiegato di essersi affidato a uno psicologo e a uno psichiatra, con incontri regolari e un lavoro dedicato anche alle abitudini quotidiane. “Parlare è la cosa più difficile”, ha riconosciuto, raccontando inoltre gli incontri nelle scuole e nelle fabbriche inglesi con persone alle prese con problemi analoghi. Un impegno che ha scelto di portare avanti anche dopo il ritorno in campo, nella consapevolezza di quanto possa essere difficile riconoscere e condividere una dipendenza.

Anche Fagioli ha intrapreso un percorso terapeutico, accompagnato da incontri pubblici di sensibilizzazione sui rischi della ludopatia. Il centrocampista della Fiorentina ha raccontato come il gioco, iniziato durante l'adolescenza, fosse diventato progressivamente incontrollabile, fino a occupare gran parte delle sue giornate. A ottobre 2026, tornando sull'argomento, ha spiegato quanto il lavoro con lo psicologo lo abbia aiutato a conoscere meglio se stesso e a riflettere sulle proprie responsabilità. Per Tonali e Fagioli, il percorso di cura si è affiancato alle conseguenze disciplinari delle rispettive violazioni. Per Ranocchia e Buffon, l'aiuto professionale ha riguardato invece una sofferenza diversa, non legata a comportamenti sanzionati né tantomeno sanzionabili. Sono esperienze diverse, non replicabili, perché ognuno ha la sua, e non sempre parte da una vicenda, come depressione o ludopatia, di natura patologica. Il punto, volendo, è proprio quello: uomini come tutti, anche i calciatori hanno scoperto negli anni quanti benefici possano trarre da affiancarsi a protagonisti che li aiutino a gestire pressioni, delusioni, difficoltà e, va detto, anche il successo che spesso sa travolgere. Tantissimi, come Mattia Perin - che nel 2025 ha raccontato di aver “pensato di smettere con il calcio” dopo i tanti interventi chirurgici subiti -, il quale ha lavorato per anni con una mental coach, per poi concludere il proprio percorso e affidarsi a uno psicologo. Tante sfumature, un solo obiettivo: stare bene con sé stessi.