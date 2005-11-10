Dopo Goncalo Ramos, il Milan a gennaio vuole ulteriormente rafforzare l'attacco. E si parla di Nicolò Tresoldi del Bruges. Le cifre sono importanti: 60 milioni di euro, segno anche della volontà della proprietà di investire nel club e rafforzarlo in vista di un ritorno ad alti livelli a breve termine. Ma è l'attaccante giusto l'italo-tedesco per i rossoneri? Ecco cosa dicono gli ospiti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "La valutazione è questa e non li investirei quei soldi. E' bravo, ma secondo me hai Camarda. Tresoldi è più avanti, ma con i giovani bisogna avere pazienza. Poi se Camarda non convince è un altro discorso, ma potrebbe crescere. Tresoldi è bravo, ma 60 milioni? Sei certo che ti porti a un salto di qualità? Ho i miei dubbi".

Mimmo Cugini: "Il valore del giocatore è indiscutibile, ma non vorrei che questo amore del Milan per il giocatore sia dettato dai tre gol che ha fatto all'Inter. Nell'ottica dell'attacco rossonero comunque credo che sia stato un errore tenere Camarda, che ha bisogno di giocare titolare almeno un paio d'anni da titolare in Serie B come ha fatto Pio Esposito. Detto ciò penso che i rossoneri per essere competitivi abbiano piuttosto bisogno di un grande difensore centrale e di un centrocampista, dove le alternative non sono all'altezza di Rabiot e Modric. Capisco che il nome entusiasmi il tifoso, ma intanto bisogna vedere se il Bruges sia disposto a cederlo, dato che è pur sempre una bottega cara. Credo che almeno al 60% questa operazione alla fine non si farà".

Enzo Palladini: "Se li hai, è un investimento da fare. E' un giocatore valido, lo ha dimostrato. Ha giocato in campionati non semplici, è uno fatto e finito. E' pronto, giovane, sul mercato attuale per comprare un attaccante che abbia segnato 4-5 gol in Champions 60 non dico sono pochi, ma visti i prezzi credo che ci sta. E' uno forte, che in Italia col suo fisico e tecnica può fare molto bene".

Lorenzo De Santis: "Sicuramente è un giocatore forte, 60 mln sono tanti. Mi incuriosisce molto però. Dico di sì, anche se a 35-40 mln sono state rifiutate offerte di Roma e Atletico. E la Roma ha poi preso Castro, e credo che con Castro abbia fatto un ottimo acquisto. Questa è la cifra giusta, i 60 mln per Tresoldi sono troppi".

Carlo Pellegatti: "Succede che una delle più grosse stupidate sentite nel calcio è che Endrick non verrebbe perché il Milan ha il simbolo del diavolo. I giocatori di religione musulmana allora non andranno mai al Southampton perché si chiamano Saints...l'entourage ha già smentito. Io so che il Milan va su Endrick e non su Tresoldi".

Vincenzo Sollitto: "Tresoldi viene da una bottega cara come quella del Bruges, è stato preso per 9 mln e sono stati già rifiutati 35-40 mln. E' un elemento validissimo Tresoldi, però esageriamo con le cifre, ma non solo per lui ma per tanti altri. Chi prendi? Vedi chi si sposa meglio con le caratteristiche tecniche di Amorim. Tresoldi è più punta di Ramos, per farli giocare insieme dovrebbe fare 4-4-2 e il Milan rischia di perdere equilibrio. E poi bisogna vedere chi può uscire dal Milan, vedi Camarda. Dispiace, perché si mette a rischio la carriera di un bravo giocatore italiano. Io ci rifletterei se spendere questi soldi o dare più minutaggio a Camarda".